Владимир Путин наградил Олега Кувшинникова

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются за особо выдающиеся заслуги, связанные в том числе с укреплением российской государственности и социально-экономическим развитием страны.

Кроме выдающихся заслуг на экономическом фронте подчеркнута и политическая составляющая. Так, ИА "Вологда Регион" пишет: " в связи с тем, что столь высокая государственная награда вручена вскоре после большой выборной кампании, очевидно, что в Кремле остались довольные результатом «Единой России» на прошедших выборах. Даже в сложной обстановке, вызванной общероссийским негативным фоном, на Вологодчине «Единая Россия» сохранила подавляющее большинство в региональном Парламенте, в том числе выиграв все 17 одномандатных округов. Без проблем партия провела своих кандидатов и в Государственную Думу..."