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Политика26 октября 2021 13:51

Владимир Путин наградил Олега Кувшинникова

Орденом "За заслуги перед Отечеством" награждаются за особо выдающиеся заслуги
Иван Чухнин
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются за особо выдающиеся заслуги, связанные в том числе с укреплением российской государственности и социально-экономическим развитием страны.

Кроме выдающихся заслуг на экономическом фронте подчеркнута и политическая составляющая. Так, ИА "Вологда Регион" пишет: " в связи с тем, что столь высокая государственная награда вручена вскоре после большой выборной кампании, очевидно, что в Кремле остались довольные результатом «Единой России» на прошедших выборах. Даже в сложной обстановке, вызванной общероссийским негативным фоном, на Вологодчине «Единая Россия» сохранила подавляющее большинство в региональном Парламенте, в том числе выиграв все 17 одномандатных округов. Без проблем партия провела своих кандидатов и в Государственную Думу..."