Начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков покинул пост

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Свершилось: начальник областного департамента здравоохранения покидает свой пост. Информацию подтверждает правительство Вологодской области.

Сергей Бутаков выразил желание завершить чиновничью карьеру и заняться врачебной практикой. По словам Сергея Бутакова, губернатор Вологодской области поддержал этот выбор.

Сргей Бктаков - хирург, он окончил Санкт-Петербургский медицинский институт имени Академика И.П. Павлова в 1992 году. Однако в 2012 году попал на государственную службу, с 2015 года занял должность заместителя начальника областного департамента здравоохранения, с с 2019 году занял пост начальника.

Обязанности начальника департамента здравоохранения временно исполняет Максим Трусов.