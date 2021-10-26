В Вологде показали эскизы обновленной площади с фонтаном у ЦУМа

Эскизы Лаборатории городской среды

В Вологде к лету 2022 года планируется построить фонтан за 100 млн рублей на одной из центральных площадей. К 875-летию города будет облагорожено пространство между центральным универмагом и банком за счет бюджетных средств.

22 октября архитекторы Лаборатории городской среды представили эскизный проект благоустройства. Специалисты показали концепцию фонтана, новое зонирование площади, новую плитку и озеленение. Кроме того - с ЦУМа снимут разномастную рекламу, которая портит облик пространства.

Преобразована будет площадь от улицы Мира до улицы Батюшкова в связке с прилегающими улицами. Архитекторы активно сотрудничают с местными жителями, краеведами, собственниками зданий, Камерным театром, предпринимателями и различными департаментами администрации города. Также планируется побороть и шум.

Вдохновлялись проектировщики вологодским льном: разные участки площади соответствуют стадиями превращения растения в нить для плетения кружева. Водный объект будет содержать 4 зоны со сценариями созревания льна, размачивания, очистки и плетение нити.

Рядом расположатся места для отдыха под навесом, многолетние растения и кустарники, а также велопарковки Ожидается монохромная ночная подсветка.