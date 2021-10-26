Вологжанку осудили за смерть двух девочек в ДТП

На вологодской дороге в ДТП погибли два ребенка. Виновницу аварии осудили.

Трагедия произошла в конце февраля 2021 года на 286 километре трассы А-114. 42-летняя женщина управляла автомобилем «Лада Приора». Она пошла на обгон, но не сумела его завершить: автомобиль занесло, она врезалась в «Нисан Террано».

В результате погибли дети: ее 9-летняя приемная дочь и 4-летняя девочка - пассажирка иномарки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В суде женщина вину признала. В тот день она ездила из Череповца в Чагоду. на обратном пути у деревни Фишово пошла на обгон. Попытка вернуться в свою полосу не увенчалась успехом.

Отец второй девочки сообщил, что это долгожданный ребенок, после смерти дочери он опасается за психическое состояние жены.

Как стало известно, обвиняемая перечислила 80 тысяч рублей на похороны ребенка и послала СМС с извинениями.

Суд признал водителя виновной, назначил 2 года 6 месяцев колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.