В Вологде отапливаемый печью гараж выгорел полностью

В Вологде сгорел гараж в кооперативе. ЧП случилось 25 октября.

Звонок пожарным поступил в 19 часов 31 минуту: горит одноэтажный кирпичный гаражный боксе в ГСК «Лукьяново».

На место выехали пожарные. В ликвидации задействовано 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

Как сообщает пресс-служба МЧС, установлен собственник - женщина 1971 года рождения. Площадь пожара - 6 квадратных метров.

Сгорели топливные брикеты, повреждены потолочное перекрытие, балки, имущество. Причина ЧП, по сообщению пресс-службы МЧС, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.