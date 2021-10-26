Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 9:47

В Вологде на зебре 20-летний водитель сбил девушку

Она осталась жива
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

В Вологде на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку. ЧП случилось на улице Ленинградской 25 октября, в 17::06.

20-летний водитель за рулем «Лады Приоры» ехал по улице Ленинградской, дорогу возле перекрестка с улицей Щетинина переходила 22-летняя девушка. Она перебегала на зеленый свет. Но когда она вышла на зебру, включился зеленый свет для транспорта.

Легковушка на крайней правой полосе выехала из-за проезжающего транспорта и сбила девушку. Она осталась жива, но получила серьезные травмы.

Медики доставили пострадавшую в областную травматологию, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.