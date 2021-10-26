В Вологде 33 человека эвакуировались при пожаре в многоквартирном доме

В Вологде 25 октября горела квартира на улице Маяковского. Вызов пожарным поступил в 20 часов 10 минут.

Пожар произошел в пятиэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме коридорного типа на улице Маяковского, 24 - б. Квартира, где произошел пожар, расположена на первом этаже. Собственником ее является мужчина 1967 года рождения. Площадь пожара - 16 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка комнаты, стекла.

33 человека самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Причина ЧП - неосторожность при курении собственника. В ликвидации задействовано 12 единиц техники, 35 человек личного состава.