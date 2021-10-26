Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 9:34

В Вологде 33 человека эвакуировались при пожаре в многоквартирном доме

Жертв нет
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологде 25 октября горела квартира на улице Маяковского. Вызов пожарным поступил в 20 часов 10 минут.

Пожар произошел в пятиэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме коридорного типа на улице Маяковского, 24 - б. Квартира, где произошел пожар, расположена на первом этаже. Собственником ее является мужчина 1967 года рождения. Площадь пожара - 16 квадратных метров. Огнем повреждена внутренняя отделка комнаты, стекла.

33 человека самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных. Причина ЧП - неосторожность при курении собственника. В ликвидации задействовано 12 единиц техники, 35 человек личного состава.