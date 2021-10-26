Непривитых вологжан старше 60 отправляют на месячную самоизоляцию

Губернатор Вологодской области на оперативном совещании и заседании Правительства заявил о введении режима самоизоляции для пожилых вологжан. Напомним, с 30 октября по 7 ноября на Вологодчине введены нерабочие дни.

Олег Кувшинников сообщил, что согласно указу Президента РФ, для непривитых вологжан старше 60 лет обязательна самоизоляция, при этом работодатели должны перевести пожилых сотрудников и сотрудников с хроническими заболеваниями на удаленный режим работы на 4 недели.

Ночные развлекательные мероприятия, а также кафе и рестораны не смогут работать с 23:00 до 6 часов утра. Объемы тестирования на коронавирус будут увеличены: закупаются ПЦР и экспресс-тесты. Каникулы в учебных заведениях будут синхронизированы с нерабочими днями.

Среди чиновников останутся дежурные на нерабочие дни для функционирования органов власти. В детских садах во время нерабочей недели будут открыты дежурные группы. На 25 октября 93% коек в моногоспиталях на Вологодчине заняты, запланировано расширение коечного фонда. Установлен рекорд по количеству госпитализированных вологжан за все время пандемии. Коэффициент распространения коронавируса выше единицы.

Введены ограничения на посещение различных общественных мест (система QR-кодов или других справок). Пока не будет вакцинировано 80% населения, все ограничения в регионе будут оставаться.