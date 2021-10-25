Водители на Вологодчине садятся за руль без прав чаще, чем пьяными

За прошедшие дни, с 22 по 24 октября, на территории Вологодской области инспекторы ДПС отстранили от управления транспортными средствами 47 нетрезвых водителей, в том числе 12 - в Вологде, 8 - в Череповце. Водителей без прав было выявлено еще больше. Как сообщает пресс-служба УМВД области, 66 человек сели за руль без водительского удостоверения, из них 10 - в Вологде, 8 - в Вологодском районе.

При этом в регионе произошло 9 ДТП, в которых 12 человек получили травмы. Еще 118 ДТП - с материальным ущербом. 55 водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки пассажиров, из них 32 – за перевозку несовершеннолетних пассажиров.

Так, в субботу, 23 октября в 19:15 на 378 км автодороги Сергиев Посад-Череповец Иномарка протаранила ГАЗ. По предварительным данным, мужчина 1978 г.р. на Тойота Ленд Крузер не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, под управлением мужчины 1967 г.р. В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля ГАЗ: женщины 1965 и 1964 г.р., госпитализированы, а 16-летний молодой человек направлен на амбулаторное лечение.