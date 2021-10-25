В Вологде компенсировали 2 автобусных маршрута из 6 отмененных

Фото: администрация города Вологды

В Вологде частично разрешилась проблема после отмены 6 автобусных маршрутов в связи с отказом перевозчика. Напомним, в минувшую пятницу, 22 октября, московская компания внезапно перестала работать на маршрутах №3, 5, 11, 21, 29, 49, объясняя свое решение тем, что пассажиропоток упал из-за ковидных ограничений.

Вологжане были в шоке: администрация Вологды пыталась решить покинутых судьбу рейсов за выходные. Вечером воскресенья, 24 октября, мэр сообщил в соцсетях, что теперь обслуживать автобус №11 будет ООО "АТП" - маршрут работает по обычному расписанию.

Вместо автобуса №21 пустили №45 с заездом к остановке ДОК на улице Элеваторной. Время отправления с этой остановки 7:10, 7:45, 9:15-20, 11:15, 12:45, 14:30, 16:30, 18:15, 19:45. Маршрутов №29 и 49 пока не будет - по заявлению мэра их частично дублируют рейсы других перевозчиков, так что можно добраться с пересадкой.

Бывшим водителям ООО "Лидер" предлагаются вакансии в ПАТП - там не хватает 40% сотрудников. При этом Сергей Воропанов заявил о своих планах на изменение маршрутных карт и всей транспортной системы города уже в следующем году. В Вологде должны исчезнуть дублирующие маршруты, а автобусы будут ходить регулярно, в том числе и вечером.