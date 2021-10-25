В Вологде детсады первые три дня ноября будут работать штатно

Фото: администрация города Вологды

В Вологде мэр Сергей Воропанов сообщил в соцсетях, что 1, 2 и 3 ноября детские сады города будут работать в обычном режиме. Администрация города приняла такое решение, а вологжане назвали его "одним из самых адекватных в последнее время".

Сити-менеджер заметил: "Ситуации в семьях могут быть разными. Поэтому примем детей в их обычных группах, чтобы избежать смешивания детей разного возраста". Родителям даже не нужно будет собирать бумажки и предоставлять справку от работодателя о занятости в "нерабочие" дни. Нужно лишь сообщить о том, что в эти дни ребенок появится в саду - на него закажут продукты.

А вот в выходные праздничные дни 4 и 5 ноября детские сады работать уже не будут.