Хитрый хромой вологжанин ограбил пункт приема металлолома с помощью ножа

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 19 октября хромой мужчина совершил отчаянное ограбление пункта приема металлолома на Советском проспекте. Работник скупки рассказал полицейским, что днем на территорию базы пробрался налетчик с ножом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сначала неизвестный заявил, что хочет сдать большую партию металла: есть ли наличка? В кассе оказалось 40 тысяч рублей. Тогда злоумышленник решил, что игра стоит свеч, и кинулся на приемщика с оружием. Преступник забрал деньги и скрылся.

Правоохранители вычислили подозреваемого: им оказался 25-летний местный житель. Мужчина заранее спланировал нападение - несколько раз сменил одежду, потом избавился от мобильного телефона и даже сменил походку! От ответственности, однако, ему уйти все равно не удалось. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".