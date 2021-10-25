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Происшествия25 октября 2021 12:56

Хитрый хромой вологжанин ограбил пункт приема металлолома с помощью ножа

Мужчина подошел к нападению с выдумкой
Евдокия САХАРОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 19 октября хромой мужчина совершил отчаянное ограбление пункта приема металлолома на Советском проспекте. Работник скупки рассказал полицейским, что днем на территорию базы пробрался налетчик с ножом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сначала неизвестный заявил, что хочет сдать большую партию металла: есть ли наличка? В кассе оказалось 40 тысяч рублей. Тогда злоумышленник решил, что игра стоит свеч, и кинулся на приемщика с оружием. Преступник забрал деньги и скрылся.

Правоохранители вычислили подозреваемого: им оказался 25-летний местный житель. Мужчина заранее спланировал нападение - несколько раз сменил одежду, потом избавился от мобильного телефона и даже сменил походку! От ответственности, однако, ему уйти все равно не удалось. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

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Вологжанин ограбил пункт приема металлолома
Вологжанин ограбил пункт приема металлолома