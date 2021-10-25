В Вологде пьяный водитель сбил пешехода-нарушителя

В Вологде на улице Беляева 23 октября произошло страшное ДТП с участием пешехода. Вечером, в 19:20 у дома №5 нетрезвый 47-летний водитель сбил пешехода 1976 года рождения.

Как сообщил отдел ГИБДД по городу, машина направлялась со стороны Петрозаводской к Конева. Выяснилось, что и пешеход нарушал ПДД: он переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшего вологжанина поместили в Вологодскую клиническую областную больницу.

В тот же день произошла еще одна авария, но уже на улице Ленинградской у дома 150а. Водитель сбил на зебре 43-летнего пешехода. Мужчина отправился в больницу.