Мэр Череповца намерен застроить город танцплощадками

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В Череповце появилась танцплощадка в сквере Гоголя. О этом сообщает мэр города. Работа в этом направлении будет продолжена: "Танцплощадки возвращаются в Череповец. Деревянные сооружения, которые были практически в каждом дворе во времена развитого социализма, канули в лету в конце 80-х — начале 90-х. Но череповчане их не забыли. ТОС «Первомайский» выиграл грант на установку танцплощадки и осуществил задуманное..."

Танцплощадка появилась там, где растут деревья. Но, как заверил Вадим Германов, при строительстве ни одно дерево не пострадало. Березы аккуратно вписались в деревянное сооружение. Одновременно готовится территория между школами № 5 и 9 - там появилось освещение на месте будущего физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Его строительство вышло на финишную прямую. После открытия заниматься здесь можно будет даже ночью, сообщил мэр.