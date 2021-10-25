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Общество25 октября 2021 10:02

Высок и кареглаз: поисковики ищут 54-летнего грязовчанина

Он может находиться в других райцентрах
Иван Чухнин
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В Грязовецком районе пропал мужчина. Его ищут. На Вологодчине объявили в розыск 54-летнего жителя Грязовца Ощепкова Вячеслава Вениаминовича. Информацию распространяет поисково-спасательный отряд «Ты не один».

Мужчина проживал на улице Заводской, но там его не видели с конца июля этого года.

Вячеслав Ощепков, предположительно, может находиться в Шексне или Устюжне.

Его приметы: рост 180 см, худощавый, темные короткие волосы, карие глаза.

Всех, кому что-то известно о местонахождении грязовчанина, просьба позвонить по телефону полиции 102, либо на горячую линию волонтеров : 8911-505-68-98.