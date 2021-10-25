Вологжанка погибла в собственной квартире в ночном пожаре

В Вологде в ночь на 25 октября в горящей квартире погибла женщина. ЧП случилось на улице Конева. Сообщение пожарные получили в 2 часа 30 минут. Квартира находится на 3 этаже девятиэтажного жилого дома 1989 года постройки.

Хозяйка, женщина 1963 года рождения, не сумела выбраться из огня. 3 человека были выведены пожарными по задымленным лестницам, 4 человека эвакуировались самостоятельно. Причина пожара устанавливается.

"Площадь пожара 5 квадратных метров. Огнем повреждена мебель, внутренняя отделка комнаты закопчена по всей площади. В ликвидации задействовано 7 единиц техники, 22 человека личного состава", - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.