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Происшествия25 октября 2021 9:53

Вологжанка погибла в собственной квартире в ночном пожаре

ЧП случилось в многоквартирном доме
Иван Чухнин
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В Вологде в ночь на 25 октября в горящей квартире погибла женщина. ЧП случилось на улице Конева. Сообщение пожарные получили в 2 часа 30 минут. Квартира находится на 3 этаже девятиэтажного жилого дома 1989 года постройки.

Хозяйка, женщина 1963 года рождения, не сумела выбраться из огня. 3 человека были выведены пожарными по задымленным лестницам, 4 человека эвакуировались самостоятельно. Причина пожара устанавливается.

"Площадь пожара 5 квадратных метров. Огнем повреждена мебель, внутренняя отделка комнаты закопчена по всей площади. В ликвидации задействовано 7 единиц техники, 22 человека личного состава", - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.