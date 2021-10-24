В Федотово молодой мужчина погиб в пожаре: двери соседей обуглены, подъезд закопчен

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В поселке Федотово Вологодского района произошел смертельный пожар. В минувшую пятницу вечером, 22 октября, вспыхнула двухкомнатная квартира панельной пятиэтажки № 30.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

На место прибыли 3 единицы техники и 10 человек личного состава. На втором этаже дома горело 14 кв. метров площади. Обуглены даже двери соседей и подъезд. Огонь уничтожил натяжной потолок, линолеум, мебель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В квартире обнаружили 26-летнего мужчину, его вынесли на воздух, но скорая помощь констатировала смерть. Причины трагедии устанавливаются.