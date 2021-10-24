Череповецкие спасатели вызволили голову девочки, застрявшую в стульчаке

В городе металлургов на улице Годовикова двухлетней девочке понадобилась помощь спасателей. В субботу, 23 октября, в Череповце около полудня поступил вызов спасательной службе.

Перепуганная мать не смогла освободить ребенка самостоятельно: девочка играла и надела на голову стульчак... Ей удалось протащить пластик на шею, а вот обратно вещь уже не снималась. Мужчины разрезали лишний предмет на ребенке и освободили "заложницу". Травм удалось избежать. Директор спасслужбы Дмитрий Санакоев рассказал, что дети часто надевают что-нибудь на голову, руки, ноги и застревают так.

Череповчанка Олеся Поддубная прокомментировала инцидент в соцсетях: "Потом девочка вырастет и будет всем рассказывать, что про неё в городских новостях написали)))" Хорошо, что все закончилось благополучно.