В Вологде можно получить разрешение на уличное искусство

В Вологде можно размещать рисунки на фасадах зданий, но нужно соблюсти несколько правил. Об этом сообщил Центр развития уличных видов спорта города. Для того, чтобы не нарушая законов украсить дом, важно получить согласие собственника объекта, а также согласовать финальный эскиз с Администрацией Вологды. Кроме того, цветовое решение должно сочетаться с окружающими объектами, в том числе и самим строением.

Однако, на объектах культурного наследия, исторически ценных градоформирующих объектах и зданиях, которые занимают федеральные органы государственной власти, рисунки размещать запрещено вовсе. Есть еще несколько запретов: нельзя рекламировать что-то в рисунке, агитировать, размещать информацию, портящую репутацию человека. Запрещена пропаганда войны, криминала, а также порнография.