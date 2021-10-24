Власти рассказали, как вологжане будут работать в "нерабочие" дни

Стало известно, как на Вологодчине пройдут нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Напомним, на территории всей страны указом президента эти дни установлены как нерабочие.

Однако о локдауне речь в нашем регионе не идет - экономическая активность не будет ограничена.

Обязательно продолжат деятельность в нерабочие дни системообразующие предприятия из перечня Минпромторга.

В частности, предприятия авто- и авиапрома, радиоэлектроники, станкостроения, нефтегазовое производство, судостроение, машиностроение, предприятия оборонного комплекса. Сюда же входят сельхозпредприятия, металлургия, народный промысел, автодилеры.

Обязаны работать производства непрерывного цикла - предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, гидротехнические сооружения, гостиницы, службы и организации связи.

Прежний график работы сохранят все предприятия, которые задействованы в цепочках производства «антиковидной номенклатуры»: фармкомпании, аптеки, предприятия, производящие средства защиты во время пандемии, медицинский кислород и другие сопутствующие товары. Продолжат работать и логистические, транспортные организации.

Не будет закрываться продуктовый ретейл. Граждане смогут беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

- Организации сами определяют численность работников, обеспечивающих функционирование этих организаций, – пояснили в правительстве области.

Как пояснил и.о. начальника Департамента труда и занятости населения области Эдуард Синяев, в нерабочие дни заработная плата у работников сохраняется.

То есть для тех, кто в эти дни находится на работе, и для тех, кто в нерабочие дни не работает, заработная плата будет исчисляться одинаково.

При сдельной оплате труда работодатель может определить компенсационные надбавки.

Нерабочие дни, определенные Указом №595, не являются основанием для корректировки либо отмены отпуска, установленного таким графиком. Тем не менее, по соглашению работника с работодателем возможно перенести отпуск на другой период.

Если руководитель на уровне предприятия вводит нерабочие дни для работников с 30 октября по 7 ноября 2021 года без оплаты, он превышает свои полномочия. Для сотрудников это повод обратиться в Государственную инспекцию труда по Вологодской области.

Будет работать «горячая линия» по разъяснению режима работы с 30 октября по 7 ноября. Задать интересующие вопросы по номеру телефона 8 (8172) 23-02-25 в круглосуточном режиме. Лучше звонить с 8 до 17 часов, в иные часы вопросы будут записаны на автоответчик.