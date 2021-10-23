Череповчане научились искать грибы при помощи снимков из космоса

Двое череповчан - Елена Мекк и Николай Будник - написали два тома книги «Грибы в Вологодской области». Во втором недавно вышедшем томе, описан даже способ поиска грибов по снимкам из космоса. В Верещагинской библиотеке Череповца прошла презентация нового издания, а первый том вышел еще в 2018 году. Об этом сообщил официальный портал города.

Авторы рассказали, что с помощью снимков земной поверхности со спутника хоть самих грибов и не увидишь, зато можно понять какие на территории типы лесов, где ручьи, низменности, поля - везде свои виды грибов. В книге описано, с помощью каких программ и редакторов можно получить желаемую информацию с фотографий.

Другой раздел посвятили грибным сезонам, третий - мистике леса. Книжку объемом 160 страниц с четырьмя сотнями авторских фотографий можно приобрести в сетевых книжных магазинах, а также лавках на Советском проспекте.