Вологжане ринулись вакцинироваться: за сутки 5 тысяч привитых

22 октября во время прямого эфира традиционной вологодской передачи «ПоОКаем в сети» замгубернатора Лариса Каманина сообщила, что в регионе зафиксированы максимальные результаты по вакцинации от коронавируса. За одни только сутки привилось 5 тысяч вологжан. Чаще всего - «Спутником V». В пунктах вакцинации действительно толпы!

Исследователи утверждают, что вакцина подходит и для борьбы с новыми штаммами. Напомним, в регионе и стране идет 4 волна коронавируса - по состоянию на 23 октября за сутки заболело 339 вологжан, 11 скончались от вируса.

Лариса Каманина поблагодарила вологжан, которые приняли решение вакцинироваться, а также пригласила остальных на прививочные пункты. Таким образом можно спасти себя от преждевременной гибели. Кроме того, для некоторых категорий граждан вакцинация обязательна: это работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов и бассейнов, МФЦ, театров, кинотеатров и концертных залов, культурных, развлекательных, досуговых, выставочных и зрелищных мероприятий, детских центров и игровых комнат, а также государственные и муниципальные служащие.

Работодатель обязан отстранить от работы непривитых граждан. Однако, если есть противопоказания - можно отправить на удаленку. 21 октября оперштаб региона сообщил о новых коронавирусных ограничениях и нерабочих днях.