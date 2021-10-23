В Вологде за вечер стало на 6 автобусных маршрутов меньше

В Вологде перевозчик отказался от обслуживания маршрутов автобусов №№ 3, 5, 11, 21, 29 и 49. Неприятный сюрприз получили вологжане в пятницу вечером. С 23 октября этот общественный транспорт больше не ходит. Об этом сообщил мэр города на своей страничке в соцсети.

Однако Сергей Воропанов пообещал постараться за выходные найти других перевозчиков для брошенных маршрутов. Шесть маршрутов обслуживала московская компания ООО «Лидер». Руководитель компании принял решение прекратить перевозки в связи с уменьшением пассажиропотока в Вологде из-за антиковидных ограничений. Бизнес терпит убытки!

Вологжане негодуют: «Маршрут № 11 — один-единственный маршрут, альтернативы ему нет! Как дети со Слободской улицы будут добираться до школы? Опять пешком, через парк мира?». Люди боятся, что отменят и остальной общественный транспорт...