Алексей Мордашов продает одну из своих яхт. В начале 2021 года он стал владельцем 142-метровой суперъяхты Nord. Сейчас стало известно о том, что, миллиардер продает 64-метровое судно Lady M. Его оценивают в $30-35 млн.

Об этом сообщает издание Forbes. Яхта является самой большой алюминиевой яхтой, когда-либо созданной в Соединенных Штатах, была спущена на воду в 2013 году, на ней есть семиметровый бассейн и вертолетная площадка. Это трехпалубное судно, в нем оборудовано шесть двухместных гостевых кают и семь двухместных кают для 14 членов экипажа.

Максимальная скорость - 28 узлов (51 км/ч), то есть для того, чтобы пересечь Атлантический океан, ей достаточно восемь дней. На носу судна расположена фигура - ягуар в прыжке.

Эксперты уверены в скорой продаже: среди скоростных яхт лодок таких крупных размеров очень мало, а ждать постройки новых придется около трех лет.

Новая 142-метровая суперъяхта Nord олигарха оценивается в сумму свыше $300 млн.