Житель Кириллова, протаранивший полицейскую машину, признался, что был пьян

Водитель-полицейский получил серьезные травмы.

В Кириллове мужчина 1996 года рождения ночью 10 октября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на личном автомобиле из двора и не уступил дорогу служебному автомобилю ОМВД России по Кирилловскому району. Произошло столкновение. В результате полицейский-водитель получил травмы, создавшие угрозу для жизни, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

Обвиняемого отправили под домашний арест. Он полностью признал свою вину, пояснив о том, что управлял автомобилем в состоянии опьянения на почве ссоры в семье. По уголовному делу проводится комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные действия, сообщает СУ СКР ВО.