В Вологодской области раздельный мусор попытаются собирать в пяти муниципалитетах

Жителей Вологодской области будут приучать к сортировке мусора. Раздельно будут пытаться собирать бытовые отходы в пяти муниципалитетах Вологодчины. Дело в том, что сортировочные станции есть не везде.

Участниками пилотного проекта станут Череповец, Вологда, Череповецкий, Шекснинский, Грязовецкий и Междуреченский районы.

Для этого появятся контейнеры для раздельного сбора - приобретаются 2035 контейнеров, которые обойдутся в 32 миллиона рублей. Сейчас территориальная схема - что дальше будет происходить с мусором, лишь разрабатывается. После ее отработки раздельный сбор введут по всему региону. Но это произойдет не ранее 2025 года.

Кстати, в такой стране как Белоруссия раздельный сбор введен более 10 лет назад. Около 94% жителей Беларуси имеют в настоящее время возможность собирать мусор раздельно, в 2010 такие условия были созданы для 62% населения.