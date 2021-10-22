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Общество22 октября 2021 11:48

Олег Алексеев возглавил Управление ФСБ по Вологодской области

52-летний полковник прибыл на Вологодчину из Хакасии
Иван Чухнин
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Полковник Олег Алексеев возглавил УФСБ по Вологодской области.

Полковник Олег Алексеев возглавил УФСБ по Вологодской области.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина начальником Управления ФСБ России по Вологодской области назначен полковник Олег Алексеев, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Олег Васильевич родился 12 декабря 1968 года. В органах безопасности служит уже более 20 лет – с 1997 года. С 2016 по 2021 годы он возглавлял УФСБ России по Республике Хакасии. Кстати, именно оттуда в Вологодскую область в 2016 году прибыл прежний руководитель УФСБ по Хакасии Денис Гребнев.

Новый начальник ведомства уже провел рабочую встречу с губернатором области Олегом Кувшинниковым.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Вологодской области