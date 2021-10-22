Непривитых преподавателей и сотрудников вологодского университета будут отстранять от работы

Приказ был подписан и.о. ректора Светланой Виноградовой.

В Вологодском государственному университете издан приказ, который обязывает всех работников сделать прививку от коронавирусной инфекции. В приказе говорится, что сделать это нужно в установленный срок - до 25 декабря. После этого те, кто без уважительных причин не привился, будет отстранен от работы, а заработная плата не будет начисляться.

Начальник управления Роспотребнадзора по Вологодской области Ирина Кузнецова на заседании регионального оперативного штаба заявила о законности таких мер:

«В случае отказа работника от вакцинации без уважительной причины и при отсутствии у него сведений о противопоказаниях к прививке работодатель должен отстранить этого работника от работы без сохранения заработной платы на период, пока эпидемиологическая ситуация в регионе не нормализуется. Либо, если есть возможность, — перевести его на другую работу».

Такие жёсткие меры касаются только работников, которые трудятся в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, торговли, общественного питания, транспорта, ЖКХ, энергетики и различных услуг: от бытовых до физкультурно-спортивных и культурно-развлекательных.

Кроме того, граждане, которые не захотят прививаться без уважительных причин, могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. А их работодатели, в зависимости от свой организационно-правовой формы (ИП или юрлицо), — на сумму от 50 до 500 тысяч рублей.

Более того, деятельность организаций и предприятий, где трудятся непривитые сотрудники, может быть приостановлена на срок до 90 дней. Правда, только по решению суда.