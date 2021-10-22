Уголовное дело возбуждено по факту истязания трехлетнего мальчика

Стали известны последствия вчерашнего инцидента в детском саду в Вологде: 21 октября женщина привела избитого мальчика, у него были гематомы, ссадины и порванное ухо. В разговор женщина не вступила. а убежала, бросив ребенка.

СУ Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». На место выехали сотрудники УМВД по городу Вологде и представитель органов опеки.

Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова пояснила, что сотрудники органов опеки с полицейскими забрали ребёнка и доставили его в детскую областную больницу. Мать не дала пояснений, что же произошло с ее сыном. Но ранее она не привлекалась за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что мальчик говорил о том, что якобы его обидел некий мужчина, а мать принесла справку от том, что ребенок здоров.