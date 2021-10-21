В Вологодской области оперштаб по ковиду озвучил принятые решения

21 октября вечером завершилось заседание областного оперативного штаба по коронавирусной инфекции при Правительстве Вологодской области. Губернатор региона Олег Кувшинников озвучил несколько принятых в ходе мероприятия решений.

Вологодчина в эти дни переживает очередной пик заболеваемости. Чиновники решили все-таки объявить нерабочую неделя с 30 октября по 7 ноября, чтобы вологжане смогли "пересидеть" всплеск заболеваемости дома и выжить. Правда сроки обещают не увеличивать. Предприятия непрерывного цикла и предприятия жизнеобеспечения жителей области, ЖКХ, транспорта, продовольственные магазины продолжат работать.

Вологжанам на седьмом десятке рекомендуют временно самоизолироваться дома на месяц. Это особенно касается непривитых и непереболевших коронавирусом граждан.

Вологодская область закупит дополнительные тесты для выявления COVID-19, в том числе и те, что быстро показывают результат.

Учебные каникулы решили объединить с нерабочей неделей. С 30 октября дома будут отдыхать школьники, студенты колледжей и техникумов, воспитанники детских садов. На каникулы уходят и учреждения допобразования.

В регионе увеличат количество коек в коронавирусных госпиталях с 25 октября. На данный момент их свободно меньше 10%.