В Вологде мама привела трехлетнего ребенка в детский сад избитым

Вологжане переживают о судьбе детей в неблагополучных семьях. Как показала трагедия, несчастных малышей сложно вычислить органам опеки, многочисленным соцслужбам, которые получают за свои труды зарплату.

Мэр Вологды Сергей Воропанов предлагает обратить внимание на своих соседей- вдруг у них несчастные дети.

"Вы знаете своих соседей? Они дружно живут? Как они относятся к своим детям? Это не ваше дело? Да. Но это наша ответственность. Всех нас. Позиция «ничего не вижу, ничего не слышу» приводит порой к трагедии, как в истории с Соней Жаворонковой", - пишет он на своей страничке ВКонтакте.

Он сообщает об еще одном случае, который стал ему известен: в детский сад привели избитого малыша. Мэр города опасается, что такой случай может привести к трагедии: трёхлетнего малыша "сегодня мать привела в детский сад с синяками и ссадинами. Педагоги сразу обратились в правоохранительные органы..."

Как сообщают правоохранители, ребенок долгое время не ходил в садик. Но сейчас мать представила медсправку, что он здоров. При этом синяки говорят о том, что врач просто не мог не заметить следов насилия. Почему об этом не было сообщено полиции еще предстоит разобраться.

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