Цыган из Харовска попросил переводчика на экзамен по ПДД

Харовчанин потребовал предоставить ему переводчика на русский язык для прохождения экзамена на знание ПДД для получения водительских прав. Мужчина был лишен права садиться за руль в 2013 году за управление машиной в пьяном виде. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина решил пересдать экзамен, но в 2020 году не смог пройти испытание. В апреле харовчанин попросил сотрудников ГИБДД предоставить ему переводчика, т.к. по национальности он цыган и не понимает сложных специальных терминов на русском языке. Там он получил отказ и пошел в суд.

Вологодский областной суд тоже не смог обрадовать бывшего водителя. На экзамене нельзя использовать любую литературу, техсредства или подсказки при ответе на теоретические вопросы. Мужчине не разрешили использовать переводчика и отказали в иске.