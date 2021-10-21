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Общество21 октября 2021 16:07

Цыган из Харовска попросил переводчика на экзамен по ПДД

Мужчину уже лишали водительских прав, но он рискнул обратиться в суд
Евдокия САХАРОВА
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Харовчанин потребовал предоставить ему переводчика на русский язык для прохождения экзамена на знание ПДД для получения водительских прав. Мужчина был лишен права садиться за руль в 2013 году за управление машиной в пьяном виде. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина решил пересдать экзамен, но в 2020 году не смог пройти испытание. В апреле харовчанин попросил сотрудников ГИБДД предоставить ему переводчика, т.к. по национальности он цыган и не понимает сложных специальных терминов на русском языке. Там он получил отказ и пошел в суд.

Вологодский областной суд тоже не смог обрадовать бывшего водителя. На экзамене нельзя использовать любую литературу, техсредства или подсказки при ответе на теоретические вопросы. Мужчине не разрешили использовать переводчика и отказали в иске.