Самые красивые сотрудники полиции прибыли в Великий Устюг

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

20 октября на службу в полицию Великоустюгского района прибыли две бельгийские овчарки (малинуа). Щенки появились на свет всего 9 месяцев назад в областном кинологическом центре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Собак продолжать обучать поиску предметов по запаху. Вместе со щенками передали их дела, ветпаспорта и амбулаторные карты, а также полтонны высококачественных полнорационных сухих кормов в придачу.

Прибывшие с овчарками сотрудники областной кинологической службы помогли с организацией работы кинологов Великого Устюга, а также подвели итоги работы специалистов с начала года.