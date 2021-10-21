Череповчанка прописала у себя чертову дюжину иностранцев и заработала денег

В Череповце на улице Ленина 22-летняя местная жительница поставила на миграционный учет у себя в квартире 13 иностранцев, заработав таким образом за 5 месяцев в сумме около 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

По факту заграничные гости у девушки не проживали. Теперь на череповчанку завели уголовное дело «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Предприимчивой даме грозит до 3 лет лишения свободы за такой незаконный бизнес.