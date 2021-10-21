100 миллионов рублей от губернатора потратят на фонтан

В Вологде идет подготовка к благоустройству площади у ЦУМа, где решено поставить фонтан. Его профинансирует областной бюджет, подарок сделал лично губернатор области. Создана предварительная концепция благоустройства площади у ЦУМа, ее презентуют 22 октября в 18.00. Для вологжан будет организована онлайн-трансляция. Например, в группе Лаборатория городской среды ВКонтакте.

Площадку, где разместится новый объект, выбрали голосованием вологжане. Архитектурная концепция разрабатывается Лабораторией городской среды. Был запущен опрос, где вологжан спрашивали - что они хотят видеть на этой, довольно ограниченной по площади, территории.

Участники встречи смогут задать вопросы архитекторам и представителям Администрации города, повлиять на изменения в рамках обсуждений, а также предложить свое участие в разработке проекта. Зрители онлайн-трансляции смогут оценить предложенные решения, выразить свое мнение и повлиять на будущий облик площади, пройдя опрос. Он будет доступен 22 октября, после презентации.

Напомним, фонтан должен появиться в юбилейный для Вологды год - в 2022 году исполняется 875 лет со дня основания.