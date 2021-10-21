Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 10:48

В Вологодской области водитель Форда попал под Газель

Он выезжал с обочины, не убедившись в безопасности маневра
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Газель на скорости протаранила Форд. Фото УМВД по Вологодской области.

Газель на скорости протаранила Форд. Фото УМВД по Вологодской области.

Возле Шексны погиб водитель. Смертельное ДТП произошло в Шекснинском районе 20 октября. По данным УМВД Вологодской области, трагедия произошла около 13:10 на 67 километре федеральной трассы Вологда – Тихвин – Р21 «Кола».

36-летний водитель иномарки «Форд Фокус» выезжал с обочины, намереваясь развернуться. Он не пропустил «Газель Некст» под управлением 31-летнего шофера. «Газель» врезалась в левый бок легковушки, водитель «Форда» умер на месте.

Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего.