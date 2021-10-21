В Вологодской области водитель Форда попал под Газель

Газель на скорости протаранила Форд. Фото УМВД по Вологодской области.

Возле Шексны погиб водитель. Смертельное ДТП произошло в Шекснинском районе 20 октября. По данным УМВД Вологодской области, трагедия произошла около 13:10 на 67 километре федеральной трассы Вологда – Тихвин – Р21 «Кола».

36-летний водитель иномарки «Форд Фокус» выезжал с обочины, намереваясь развернуться. Он не пропустил «Газель Некст» под управлением 31-летнего шофера. «Газель» врезалась в левый бок легковушки, водитель «Форда» умер на месте.

Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего.