Первый крематорий начали строить в Вологодской области

В Вологодской области появится первый крематорий с колумбарием.

Он будет находиться в Череповце за четвертым кладбищем, в районе Ивачево. Там расчищена площадка 1,2 га, идет ее планировка. По мнению властей и инвесторов это необходимый городу объект: кладбища заполняются гигантскими шагами.

Под крематорий с колумбарием отведено 1,2 гектара. Размер крематория — 18 на 36 метров. Судя по проекту, в нем должны уместиться: печное отделение, зона персонала с раздевалками, душевыми, кабинет для оформления документов. Площадь зала прощаний - 93 квадратных метра. Предусмотрена комната прощания со стеклом, где можно будет смотреть, как гроб уезжает в печь. Колумбарий будет рядом.

Предполагается, что все ниши в стене будут одинаковые - 40 сантиметров на 40, да и урны собираются сделать стандартными.

"На пятом кладбище уже два квартала „заселили“ за полгода. Сначала хотим одну печь поставить, потом купить вторую, резервную. Оборудование пока не заказывали. Эскизный проект крематория и колумбария готов. Услуги крематория будут стоить примерно 26 тысяч рублей, если ничего не изменится. Зато площадь не нужна, без копок, на памятник нет расходов", — поркомментировал инвестор Вячеслав Ляхин.

Всего инвесторы собирались вложить около 50 миллионов рублей. Сейчас оборудование и стройматериалы подорожали на 40 процентов.

На решение всех вопросов и строительство уйдет еще три года, сообщает официальный сайт Череповца..