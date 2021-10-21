В Вологде стали обрабатывать дороги солью

Фото: администрация города Вологды

По региону прошли заморозки, местами выпал снег. В Вологде коммунальщики схватились за соль. Об этом сообщил Мэр Вологды Сергей Воропанов на странице в социальной сети: с начала недели специалисты обрабатывают солью мосты, путепроводы и открытые участки дорог.

Начали делать это еще с профилактической целью. "Обработку проводим ежедневно в вечернее время. Также проводим ежедневный мониторинг прогноза погоды, чтобы быть начеку", - сообщила заместитель начальника ООО «Магистраль» Татьяна Гримова.

Традиционно, уборкой улиц займется ООО "Магистраль" Прошел смотр техники для уборки города от снега. На зимний период переоборудованы шесть машин для уборки и обработки улиц. Для очистки тротуаров в зимнем обмундировании у компании восемь тракторов на подметание и два на посыпку. Переоборудование автопарка городской подрядчик должен закончить к концу месяца.

Гололед уже стал причиной смертельного ДТП в Вожегодском районе: водитель не справился с управлением на подмороженной трассе. В Вологде также случилось несколько менее трагических аварий.