Не всем череповчанам понравился портрет Гагарина на фасаде дома

Фото со страницы мэра города

В Череповце на фасаде пятиэтажного дома на улице Гагарина появился портрет первого космонавта нашей планеты. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке в соцсети: "Это граффити — еще один пример того, как проекты могут воплощаться в жизнь, если за дело берутся по-настоящему увлеченные люди".

Идею городского общественного совета реализовали местные художники Александр Булыгин и Алексей Есин при поддержке Череповецкого молодежного центра. С деньгами помогли областной и городской гранты, компания «Северсталь». Напомним, в этом году мир отметил 60 лет с момента первого полета человека в космос.

Не всем череповчанам исполнение рисунка пришлось по душе. Многие комментаторы заметили, что портрет не похож на героя СССР: "Идея просто супер. И пока не увеличил фотку думал что в комментах просто придираются. Но вот исполнение... как будто художники рисовали не с фото Юрия Алексеевича. Я не нашёл не одной похожей черты. Даже его знаменитая улыбка не передана и близко..." Художники заметили, что они не делали копию с фото Юрия Гагарина.

Другие отмечают схожесть с карикатурой и "пластилиновые" зубы, которые портят работу, а также отсутствие понимания анатомии человеческого лица. Череповчанка Бэлла Есельсон подытожила: "Каждому городу свою Алёнушку..."