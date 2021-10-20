В Вологде завершается строительство ФОКОТов у жилых домов

Фото: администрация города Вологды

В Вологде до конца октября планируется достроить все запланированные ФОКОТы на 2021 год. Как сообщила пресс-служба Администрации города, на 100 млн рублей из областного бюджета уже появилось 7 спортивных площадок у школ, остальные 5 на придомовых территориях достраиваются.

Мэр Сергей Воропанов проинспектировал ход работ вместе с комиссией. 19 октября чиновники побывали на площадках у дома 37 по улице Новгородской и у дома 20 в 1-й мкр ГПЗ-23. Площадки к данному моменту готовы на 80%.

Фото: администрация города Вологды

На физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа можно играть в командные игры, такие как баскетбол, минифутбол, стритбол, а также можно заниматься легкой атлетикой и общефизической подготовкой. Зимой обустроят катки. Кроме того, у корта установлены тренажеры, которые позволят вологжанам подготовиться к ГТО. Для сохранения площадки от вандалов установлены видеокамеры. После завершения строительства спортивных объектов, у некоторых нужно будет провести дорожки, сделать небольшое благоустройство территории. Площадки у жилых домов будет обслуживать Физкультурно-спортивный центр Вологды, а у школ - сами образовательные учреждения.

В микрорайоне ПЗ осталось на спортплощадке осталось собрать коробку корта, сделать резиновое покрытие с разметкой. Если погода будет влажной, то строители планируют натянуть на корт брезент и работать под тепловыми пушками. Спортивные снаряды на площадке ГТО уже установлены, асфальт уложен.

Фото: администрация города Вологды

На улице Новгородской, 37 до конца недели закончат монтаж корта, а потом стартует укладка резинового покрытия. Асфальтирование уже проведено, тренажеры стоят, оборудование для освещения - готово.

Еще ведутся работы на спортплощадках по адресам ул. Псковская, д. 9, ул. Сокольская, д. 8 в Прилуках и ул. Шмидта, д. 3 в селе Молочном. Напомним, что в Вологде в этом году также появились и 2 площадки для стритворкаута: на стадионе у дома №5 по улице Ленинградской и в Молочном. Продолжается строительство Ледового дворца в Бывалово, бассейна на улице Преминина, идет реконструкция стадиона «Витязь».