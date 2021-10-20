Вологжан ожидает аварийно-опасная погода

В Вологодской области 20-22 октября специалисты Вологодского гидрометцентра предсказали мокрый снег и гололед. Сложная погодная ситуация может вызвать всплеск количества ДТП в регионе.

Начиная с вечера среды, 20 октября, и до 21 октября вологжан настигнет интенсивный мокрый снег с дождем, который пройдет с запада региона и на восток. В ночное время ожидается даже метель и гололед. Ветер в некоторых районах области может подняться до 15-20 метров в секунду.

МЧС предупредило вологжан: "Будьте аккуратны на дороге!" Возможно отложение мокрого снега на проезжей части. Одно смертельное ДТП уже произошло: 20 октября в Верховажском районе водитель микроавтобуса не справился с управлением в гололед и вылетел в кювет.

К пятнице, 22 октября, в Вологодской области сохранится ветер до 15-18 метров в секунду, а также небольшой дождь. При этом уже в четверг придет потепление до +11°C.