Череповчане начистили въездной знак города до бронзового блеска

В Череповце на северном въезде почти завершена реконструкция знака города. Об этом рассказал мэр Вадим Германов на своей страничке в соцсети. Под слоем грязи и ржавчины обнаружилась блестящая поверхность из дюралюминия. Раньше медальон с датой основания Череповца был покрыт черной краской, но теперь ему решили вернуть натуральный бронзовый цвет. Работы продлятся до конца месяца.

Вадим Германов пожаловался, что череповчане раньше даже предлагали демонтировать неприглядный старый знак. Однако, чиновники решили изменить мнение местных жителей об историческом монументе. Знак будет полностью обновлен ко Дню города.