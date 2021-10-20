Микроавтобус оказался в кювете на трассе М-8, водитель погиб

Автомобиль выехал на встречку, выехал на обочину и вылетел с дороги Фото: пресс-служба областного УМВД.

Водитель погиб, его микроавтобус вылетел в кювет в Верховажском районе. ЧП случилось 20 октября на 630-м километре федеральной трассы М-8, Москва - Архангельск.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления МВД области, около 9:20 микроавтобус «Тойота Хайнс» вылетел с дороги. Автомобиль под управлением 60-летнего мужчины мчался из Вологды в Архангельскую область. В салоне находилось 4 пассажира.

В результате ДТП погиб водитель, пассажиры получили травмы — в больницу доставлены четверо мужчин в возрасте 34 - 43 лет.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и предупреждают о скользкой дороге, первом льде, появившемся на дорогах.