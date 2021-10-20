Подозреваемая в убийстве Софии Жаворонковой призналась в преступлении

В Вологде у дома, где жила маленькая Соня, горят свечи.

Следственное управление СК сообщает, что подозреваемая в убийстве 9-летней Софии Жаворонковой задержана в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ на территории республики Карелия и допрошена. Сейчас она находится в Вологде - "в сопровождении сотрудников первого отдела по расследованию особо важных дел областного аппарата ведомства доставлена в Вологду".

Напомним, что 16 октября женщина, встретив на улице двух девочек, которые распространяли самодельные листовки об охране окружающей среды, заманила их к себе в квартиру. Одну из них отправила домой, а 9-летнюю Софию убила, после чего уехала из Вологды.

Как сообщает СУ СК по Влогодской области, в ходе допроса женщина дала признательные показания. При этом она пояснила, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений.

У следствия возникло сомнение в ее вменяемости, назначена судебная психиатрическая экспертиза. "Следствие намерено в ближайшее время предъявить женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы", - сообщает пресс-служба ведомства.