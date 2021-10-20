Череповчанин два года разжигал секс-революцию ВКонтакте

Просветитель отделался условным наказанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Череповчанин осужден за эротические бесчинства в социальной сети. 41-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 3 ст. 242 УК РФ - распространение порнографии.

12 июля 2018 года череповчанин зарегистрировал «ВКонтакте» сообщество под названием «Эротический беспредел». Он размещал в нем фото и видео, которые, по мнению экспертов, оказались порнографией.

За годы своей "просветительской" деятельности эротоман разместил множество материалов неприличного и незаконного характера. В итоге 16 сентября 2020 года он был пойман за руку. Секс-революционер на суде пояснил, что в настоящее время все порноматериалы и группу, где они были размещены, удалил. Однако это не спасло его от ответственности.

Суд назначил череповчанину наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.