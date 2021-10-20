В коридоре вологодской школы произошел пожар

В Вологде в средней школе возник пожар. Эвакуировалось почти 900 человек.

Возгорание произошло 19 октября, в 14:55, в школе №26, которая находится в первом микрорайоне ПЗ.

Задымилась распределительная коробка, расположенная в стене на третьем этаже.

Огню не удалось распространиться по зданию. Школьники и педагоги не пострадали, они были вынуждены эвакуироваться. Всего здание покинуло 850 учащихся и 40 сотрудников.

Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.

Причина возгорания - короткое замыкание. На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба областного МЧС.