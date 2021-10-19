Вологжанин ударил девочку в автобусе: "Убирай копыта!"

Мужчина с округлым животиком озаботился чистотой своих штанов. Фото пострадавшей.

В Вологде 61-летний мужчина поднял руку на несовершеннолетнюю девушку в автобусе 42 маршрута. Конфликт произошел 27 июля около двух часов дня рядом с домом №100 по улице Ленинградской. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

К правоохранителям обратился отец подростка: девочка не сразу сообщила родителям о произошедшем, только когда в местном паблике возмутились вологжане. На суде мужчина не стал отрицать, что ударил пассажирку. По его мнению, она пачкала своей обувью его штаны, когда сидела ногу на ногу. Люди притеснили его к девушке, тогда он сделал школьнице замечание, чтобы она убрала ногу. Однако, якобы пассажирка продержалась в новом положении недолго и вскоре вновь закинула ногу на ногу. Тогда он и "оттолкнул" ее. А след остался, т.к. кожа, наверное, просто очень чувствительная...

У девочки от удара взрослого мужчины остался след ладони на ноге

Потерпевшая же рассказала несколько иную историю. Она ехала в общественном транспорте с подругами и действительно сидела, держа ногу на ногу. Все было хорошо, пока на улице Ленинградской не зашел мужчина, встал рядом с ней и заявил «Убирай копыта». Она ненадолго сняла ногу с ноги, но потом забылась и вновь закинула. После этого мужчина молча и внезапно ударил ее по ноге, а потом сбежал в другую часть автобуса.

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