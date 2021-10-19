От коронавируса привиты 76% вологодских депутатов

Председатель Заксобрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил в соцсетях, что большинство местных депутатов привиты от коронавируса.

Фракции ЛДПР, например, удалось привить всех депутатов - правда их всего два человека. Такой же результат и у "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - народный избранник там только один. У депутатов "Справедливой России - патриоты - за правду" показатели хуже - только 50% на двоих человек (второй вологжанин уже запланировал вакцинацию на конец ноября).

Самая многочисленная фракция «Единая Россия», состоящая из 25 человек, привита на 79%. Остальные, по словам Андрея Луценко, имеют медотводы, либо поспешат на вакцинацию в ближайшее время.

По мнению председателя ЗСО, активисты КПРФ чаще всего агитируют против вакцинации от коронавируса: там привито трое из пяти депутатов, то есть 60%.

При этом в Госдуме России процент привитых от COVID-19 больше. По официальным данным, вакцинацию от коронавируса прошли 92% депутатов.