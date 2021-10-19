В Череповце на месте фонтана установят светодиодную лилию

Фото: www.gorodche.ru

В Череповце специалисты консервируют светомузыкальный фонтан на площади у Дворца металлургов - в этом году он больше не будет работать. К середине декабря тут установят новогодние украшения. На площади Молодежи в этом году появится большая светодиодная лилия, а вокруг нее еще 5 маленьких цветков. Собираются украсить фонариками к зиме и деревянные горки. При этом прошлогодний светодиодный зимний фонтан отправится на площадь Химиков.

Фото: www.gorodche.ru

В течение нескольких недель фонтан будут готовить к зимовке. Как сообщили сотрудники «Водоканала», нужно прочистить чашу фонтана, осушить его, а также установить заглушки на все форсунки, продуть трубы, разобрать все соединительные элементы и подготовить всех технологические системы.

Череповчане успели сломать за летний сезон светомузыкальный фонтан несколько раз: неизвестный сунул камень в отсекатель - устройство для синхронизации струи воды в темп музыки. Горожане также любят засовывали предметы в форсунки.