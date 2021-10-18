Рефрижератор появился возле череповецкого моногоспиталя

Фото: Город Че.

Правительство Вологодской области сообщало, что патологоанатомы не успевают с огромными объемами работ.

Появилась информация из Череповца: в городских моргах мест для трупов не хватает.

Поэтому для хранения тел умерших использовать рефрижератор для перевозки замороженного мяса. Такой контейнер установлен рядом с новой парковкой у больницы на Данилова.

Как сообщает журналист портала Города Че, пока он не подключен и даже не заперт. Судя по табличке, в контейнере используется фреон R134A, который считается нетоксичным и наиболее безопасным.

Как пишет портал, в моргах места не хватает, но кладбища с объемами работ справляются.

На данный момент моногоспитали Череповца заполнены на 98,5%. Сегодня в них проходят лечение 985 человек, из них в тяжелом состоянии 139 пациентов.